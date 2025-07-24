Левников судит «Краснодар» и «Локомотив», Карасев — «Спартак»: арбитры матчей 2-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 2-го тура РПЛ сезона-2025/26.
На матч «Спартак» — «Балтика» назначен Сергей Карасев, на игру «Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, а на встречу «Краснодар» — «Локомотив» — Кирилл Левников.
25 июля (пятница)
«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Артем Перов. Резервный судья — Евгений Галимов. ВАР — Иван Абросимов, АВАР — Виталий Мешков. Инспектор — Вячеслав Харламов.
26 июля (суббота)
«Спартак» — «Балтика»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Резервный судья — Ранэль Зияков. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Вера Опейкина. Инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков. Резервный судья — Егор Егоров. ВАР — Евгений Буланов, АВАР — Роман Галимов. Инспектор — Алексей Резников.
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин. Резервный судья — Кирилл Силантьев. ВАР — Артур Федоров, АВАР — Рафаэль Шафеев. Инспектор — Виктор Кулагин.
«Сочи» — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев. Резервный судья — Антон Анопа. ВАР — Ян Бобровский, АВАР — Артем Чистяков. Инспектор — Эдуард Малый.
27 июля (воскресенье)
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян. Резервный судья — Михаил Черемных. ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Анатолий Жабченко. Инспектор — Сергей Зуев.
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев. Резервный судья — Иван Сараев. ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Сергей Цыганок. Инспектор — Сергей Мацюра.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов. Резервный судья — Юрий Карпов. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Антон Фролов. Инспектор — Сергей Мартынов.
В список судей 2-го тура РПЛ (как главный, резервный или видеоарбитр) не вошел Василий Казарцев, этот рефери в стартовом туре работал на матче «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). После игры красно-белые обратились в ЭСК РФС по пяти спорным эпизодам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0