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Судейство

24 июля 2025, 12:09

Левников судит «Краснодар» и «Локомотив», Карасев — «Спартак»: арбитры матчей 2-го тура РПЛ

Павел Лопатко
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 2-го тура РПЛ сезона-2025/26.

На матч «Спартак» — «Балтика» назначен Сергей Карасев, на игру «Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, а на встречу «Краснодар» — «Локомотив» — Кирилл Левников.

25 июля (пятница)

«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Артем Перов. Резервный судья — Евгений Галимов. ВАР — Иван Абросимов, АВАР — Виталий Мешков. Инспектор — Вячеслав Харламов.

26 июля (суббота)

«Спартак» — «Балтика»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Резервный судья — Ранэль Зияков. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Вера Опейкина. Инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков. Резервный судья — Егор Егоров. ВАР — Евгений Буланов, АВАР — Роман Галимов. Инспектор — Алексей Резников.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин. Резервный судья — Кирилл Силантьев. ВАР — Артур Федоров, АВАР — Рафаэль Шафеев. Инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев. Резервный судья — Антон Анопа. ВАР — Ян Бобровский, АВАР — Артем Чистяков. Инспектор — Эдуард Малый.

27 июля (воскресенье)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян. Резервный судья — Михаил Черемных. ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Анатолий Жабченко. Инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев. Резервный судья — Иван Сараев. ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Сергей Цыганок. Инспектор — Сергей Мацюра.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов. Резервный судья — Юрий Карпов. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Антон Фролов. Инспектор — Сергей Мартынов.

В список судей 2-го тура РПЛ (как главный, резервный или видеоарбитр) не вошел Василий Казарцев, этот рефери в стартовом туре работал на матче «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). После игры красно-белые обратились в ЭСК РФС по пяти спорным эпизодам.

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ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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