Левников судит «Краснодар» и «Локомотив», Карасев — «Спартак»: арбитры матчей 2-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 2-го тура РПЛ сезона-2025/26.

На матч «Спартак» — «Балтика» назначен Сергей Карасев, на игру «Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, а на встречу «Краснодар» — «Локомотив» — Кирилл Левников.

25 июля (пятница)

«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Артем Перов. Резервный судья — Евгений Галимов. ВАР — Иван Абросимов, АВАР — Виталий Мешков. Инспектор — Вячеслав Харламов.

26 июля (суббота)

«Спартак» — «Балтика»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Резервный судья — Ранэль Зияков. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Вера Опейкина. Инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков. Резервный судья — Егор Егоров. ВАР — Евгений Буланов, АВАР — Роман Галимов. Инспектор — Алексей Резников.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин. Резервный судья — Кирилл Силантьев. ВАР — Артур Федоров, АВАР — Рафаэль Шафеев. Инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев. Резервный судья — Антон Анопа. ВАР — Ян Бобровский, АВАР — Артем Чистяков. Инспектор — Эдуард Малый.

27 июля (воскресенье)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян. Резервный судья — Михаил Черемных. ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Анатолий Жабченко. Инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев. Резервный судья — Иван Сараев. ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Сергей Цыганок. Инспектор — Сергей Мацюра.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов. Резервный судья — Юрий Карпов. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Антон Фролов. Инспектор — Сергей Мартынов.

В список судей 2-го тура РПЛ (как главный, резервный или видеоарбитр) не вошел Василий Казарцев, этот рефери в стартовом туре работал на матче «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). После игры красно-белые обратились в ЭСК РФС по пяти спорным эпизодам.