РФС подал иск к футбольному клубу «Томь» на 41 миллион рублей

Российский футбольный союз (РФС) направил иск в суд с требованием взыскать 41,9 миллиона рублей с футбольного клуба «Томь», сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Другие подробности не приводятся.

«Томь» была основана в 1957 году. Клуб провел девять сезонов в высшем дивизионе чемпионата России. В 2023-м он прекратил существование из-за финансовых проблем.

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