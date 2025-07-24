«Зенит» заявил Вендела на сезон РПЛ-2025/26

«Зенит» включил полузащитника Вендела в заявку РПЛ на сезон-2025/26, следует из сообщения на сайте лиги.

22 июля «СЭ» информировал, что клуб по-прежнему готов рассмотреть вопрос продажи 27-летнего полузащитника в один из южноамериканских клубов, однако при этом не против внести его в ближайшее время в заявку для участия в чемпионате России и FONBET Кубке страны.

В понедельник, 21 июля, Вендел провел в составе команды Сергея Семака контрольный матч с «Зенитом-2».

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение о переходе Вендела. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.