Илья Садыгов перешел в турецкий «Серик Беледиеспор»

Российский форвард Илья Садыгов подписал контракт с «Серик Беледиеспором», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Отмечается, что соглашение 24-летнего игрока с командой рассчитано на два года.

В начале июля «Серик Беледиеспор» возглавил российский тренер Сергей Юран. Сообщалось, что 50 процентов этого клуба купил отец Ильи Садыгова и бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Ранее к турецкой команде присоединился российский защитник Кирилл Гоцук. Ожидается, что в «Серик Беледиеспор» также должны перейти защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский.

Илья Садыгов с 2021 года выступал за «Химки». Подмосковный клуб не получил лицензию для участия в РПЛ сезона-2025/26, а 18 июня красно-черные объявили о приостановке деятельности.