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20 июля 2025, 22:30

Илья Садыгов перешел в турецкий «Серик Беледиеспор»

Алина Савинова

Российский форвард Илья Садыгов подписал контракт с «Серик Беледиеспором», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Отмечается, что соглашение 24-летнего игрока с командой рассчитано на два года.

В начале июля «Серик Беледиеспор» возглавил российский тренер Сергей Юран. Сообщалось, что 50 процентов этого клуба купил отец Ильи Садыгова и бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Ранее к турецкой команде присоединился российский защитник Кирилл Гоцук. Ожидается, что в «Серик Беледиеспор» также должны перейти защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский.

Илья Садыгов с 2021 года выступал за «Химки». Подмосковный клуб не получил лицензию для участия в РПЛ сезона-2025/26, а 18 июня красно-черные объявили о приостановке деятельности.

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Илья Садыгов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Максим Глушенков

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 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Артур Гарибян
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Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
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Ростов

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И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Ахмат

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Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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