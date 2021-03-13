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Испанскую «любовницу» Мамаева позвали на Первый канал

11:42
Ирен Гарсия Морено. Фото Instagram
Ирен Гарсия Морено. Фото Instagram
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Тереза Буэйес, адвокат предполагаемой любовницы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено, в беседе с «СЭ» рассказала о возможной поездке своей клиентки в Россию.

«Поездка Ирен в Россию зависит от телевидения. Предложение поступило от Первого канала. Обсуждаем этот вопрос с ней», — сказала Буэйес «СЭ».

Ранее испанская модель Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница Мамаева, пообщалась с подписчиками в инстаграме и сказала, что скоро приедет в Россию.

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