Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:02

Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ обвинил Германию в несоблюдении принципов фэйр-плей на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ после поражения от команды Германии со счетом 1:2 в матче чемпионата мира по футболу раскритиковал соперника за несоблюдение принципов честной игры.

Недовольство наставника ивуарийцев вызвал эпизод на 80-й минуте встречи. Защитник Вилфрид Синго получил повреждение в единоборстве с нападающим сборной Германии Каем Хавертцем, после чего выбил мяч за пределы поля и оказался на газоне. По словам Фаэ, после возобновления игры немецкая команда не вернула мяч сопернику.

Кроме того, во время паузы между Фаэ и защитником сборной Германии Натаниэлем Брауном произошла словесная перепалка.

«Мы берем такие сборные за образец, чтобы развиваться, поэтому я был немного разочарован отсутствием фэйр-плей со стороны Германии. Что касается молодого немецкого защитника, я просто сказал ему оставаться скромным. Да, он провел отличный матч и играет за очень сильную сборную. Но я не думаю, что ему нужно плохо отзываться о нас только потому, что счет был 1:1 и его команда хотела победить», — сказал Фаэ.

«От такой великой футбольной страны, как Германия, ожидаешь большего уважения к принципам честной игры. Когда Синго выбил мяч из-за травмы, мы рассчитывали, что нам его вернут», — добавил тренер сборной Кот-д'Ивуара.

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Германии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Кот-д'Ивуар с 3 очками идет вторым в группе E.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Форвард ЦСКА Мусаев назвал Францию фаворитом ЧМ-2026
Саудовская Аравия купила звезд, но не сборную. Почему миллиардные вложения пока не приносят результата
Бальбуэна — об удалении Альмирона с Турцией: «Для нас правило с запретом прикрывания рта не имеет смысла»
«Шварц способен привести «Динамо» к чемпионству». Эксклюзив из Калифорнии с Фабианом Бальбуэной
Защитник ЦСКА Рейс считает, что сборной Бразилии будет непросто на ЧМ-2026
Испания — Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник ЦСКА Рейс считает, что сборной Бразилии будет непросто на ЧМ-2026

Бальбуэна — об удалении Альмирона с Турцией: «Для нас правило с запретом прикрывания рта не имеет смысла»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости