Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ обвинил Германию в несоблюдении принципов фэйр-плей на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ после поражения от команды Германии со счетом 1:2 в матче чемпионата мира по футболу раскритиковал соперника за несоблюдение принципов честной игры.

Недовольство наставника ивуарийцев вызвал эпизод на 80-й минуте встречи. Защитник Вилфрид Синго получил повреждение в единоборстве с нападающим сборной Германии Каем Хавертцем, после чего выбил мяч за пределы поля и оказался на газоне. По словам Фаэ, после возобновления игры немецкая команда не вернула мяч сопернику.

Кроме того, во время паузы между Фаэ и защитником сборной Германии Натаниэлем Брауном произошла словесная перепалка.

«Мы берем такие сборные за образец, чтобы развиваться, поэтому я был немного разочарован отсутствием фэйр-плей со стороны Германии. Что касается молодого немецкого защитника, я просто сказал ему оставаться скромным. Да, он провел отличный матч и играет за очень сильную сборную. Но я не думаю, что ему нужно плохо отзываться о нас только потому, что счет был 1:1 и его команда хотела победить», — сказал Фаэ.

«От такой великой футбольной страны, как Германия, ожидаешь большего уважения к принципам честной игры. Когда Синго выбил мяч из-за травмы, мы рассчитывали, что нам его вернут», — добавил тренер сборной Кот-д'Ивуара.

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Германии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Кот-д'Ивуар с 3 очками идет вторым в группе E.