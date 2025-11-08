Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

9 ноября, 15:00

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 15-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
9 ноября, 15:00

В воскресенье, 9 ноября, «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

9 ноября, 15:00

Матч окончен

90+8. Все, звучит финальный свисток! «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом»! Питерцы не смогли победить в Самаре, но продлили свою беспроигрышную серию. Как и «Крылья» свою — только безвыигрышную. Но очевидно, что для хозяев такой результат можно оценивать как положительный. А вот «Зенит» упустил возможность подтянуться к «Краснодару» и ЦСКА.

9 ноября, 14:58

90+6. Сутормин прорывается по флангу и подает во вратарскую, но там никого из партнеров не оказалось.

9 ноября, 14:57

90+5. Сбегали в быструю атаку самарцы, но Печенин и Сутормин чуть затянули с решением и позволили защите «Зенита» вернуться.

9 ноября, 14:56

90+4. Эракович с левой ноги пробил по летящему мячу метров с 15 — выше дальнего верхнего угла.

9 ноября, 14:55

90+2. Вместо Вендела выходит Лусиано. Семак усилил атаку на самую концовку под возможный навал на ворота «Крыльев».

9 ноября, 14:54

90+1. Спешит «Зенит», торопится. Время еще есть. И замена одна еще тоже есть. Лусиано на бровке стоит уже.

9 ноября, 14:53

90-я минута. Добавленное время пошло. 8 минут Карасев накинул ко второму тайму. Компенсировал за два тайма сразу.

9 ноября, 14:52

89-я минута. А теперь стреляет с левого фланга атаки Баньянц — рядом с дальней штангой мяч пролетает!

9 ноября, 14:51

88-я минута. Вендел решился на дальний удар — реагирует Песьяков!

9 ноября, 14:50

87-я минута. Да, вышел Сутормин у самарцев. А ушел Олейников.

9 ноября, 14:49

86-я минута. А пока у «Зенита» появляется Ерохин. Вместо Луиса Энрике.

9 ноября, 14:48

85-я минута. Олейников получил повреждение. Врачи ему помощь оказывают. И, кажется, Сутормин выйдет на концовку вместо него.

9 ноября, 14:47

84-я минута. Бабкин прорвался по правому флангу, зарулил в штрафную, но в борьбе с Венделом все-таки чуток нарушил правила.

9 ноября, 14:45

82-я минута. Снова Олейников прорывался к чужим воротам и пробил-таки со входа в штрафную, но Эракович принял удар на себя.

9 ноября, 14:44

81-я минута. Игнатенко выскочил один на один, но не пробил Адамова. Но там офсайд был у самарского нападающего.

9 ноября, 14:43

80-я минута. Глушенков не дал убежать Олейникову по флангу, но лишь ценой фола.

9 ноября, 14:41

78-я минута. Пытается «Зенит» усилить давление на ворота самарцев, но хозяева пока грамотно обороняются.

9 ноября, 14:40

77-я минута. Мантуан получил мяч на левом фланге атаки и пробил в ближний угол — Рассказов подставился под удар.

9 ноября, 14:38

76-я минута. Нет, все-таки покидает поле Ахметов. Игнатенко вышел вместо него.

9 ноября, 14:36

74-я минута. Еще одна остановка из-за повреждения. Ахметову досталось. Но вроде бы продолжит он игру.

9 ноября, 14:35

73-я минута. Луис Энрике на дриблинге ушел от двоих соперников, но третьего уже не обыграл. Скатываются на индивидуальные действия питерцы.

9 ноября, 14:33

71-я минута. Первая замена у «Крыльев» созрела. Вместо Марина вышел Баньянц.

9 ноября, 14:32

70-я минута. Как-то немного успокоилась игра. А до окончания основного времени осталось всего 20 минут. «Зениту» надо что-то делать.

9 ноября, 14:31

69-я минута. Возобновилась игра, и сразу подача Луиса Энрике на Соболева закончилась ударом головой — Песьяков в прыжке ловит.

9 ноября, 14:30

68-я минута. Затягивается пауза с оказанием помощи Евгеньеву. Как бы и ему замена не потребовалась.

9 ноября, 14:29

67-я минута. Евгеньев получил от Соболева по лицу в пылу борьбы. И не может пока подняться. Медики бегут на поле.

9 ноября, 14:27

65-я минута. Марин мог выскочить один на один после паса на ход, но Барриос здорово его опередил, сыграв роль последнего защитника.

9 ноября, 14:25

63-я минута. Хозяева ответили быстрой атакой и прострелом Олейникова, но Марин не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть.

9 ноября, 14:24

62-я минута. И сразу же Эракович вступает в игру в своей штрафной, снимая мяч с верха после подачи с фланга.

9 ноября, 14:23

61-я минута. И двойная замена у питерцев. Вместо Нино вышел Эракович, и заодно Соболев появился вместо Луиса Энрике.

9 ноября, 14:22

60-я минута. У Нино повреждение. И он прихрамывает даже. Похоже, вынужденная замена «Зениту» потребуется.

9 ноября, 14:20

58-я минута. Марин! Красиво исполнял с правого края вратарской под перекладину — мяч пикировал вниз, но Адамов дотянулся до него.

9 ноября, 14:19

57-я минута. Проверяли гол на предмет офсайда, но в итоге никаких нарушений не усмотрели.

9 ноября, 14:18

«Зенит» сравнивает счет

56-я минута. ГОООЛ! «Зенит» уже отыгрался! Глушенков со штрафного подавал в штрафную, но мяч, кажется, никого так и не задев, влетел в дальний угол.

9 ноября, 14:16

54-я минута. Штрафной зарабатывает «Зенит» на правом фланге. Снова Глушенков у мяча.

9 ноября, 14:14

52-я минута. Жерсон «горчичник» получил за грубую игру против Марина. Эмоционируют игроки «Зенита».

9 ноября, 14:13

51-я минута. «Зенит» сразу же побежал вперед. Теперь игра должна точно раскрыться.

9 ноября, 14:12

«Крылья Советов» открывают счет

50-я минута. ГООООЛ! Марин подал в штрафную, Евгеньев пытался с ходу пробить, но нога неудачно скользнула по мячу. А Констанца был более расторопным и протолкнул мяч в сетку — 1:0!

9 ноября, 14:10

48-я минута. Марина откровенно прихватили на правом фланге, штрафной будет под подачу.

9 ноября, 14:08

Второй тайм

46-я минута. Возвращаемся на поле и ждем голов. Второй тайм начался. У «Зенита» Горшков вышел вместо Алипа.

9 ноября, 13:50

Перерыв

45-я минута. И ничего не стал добавлять Карасев. Первый тайм завершен, команды отправляются в раздевалки.

9 ноября, 13:48

43-я минута. Нино подтолкнул в штрафной Рассказова, и трибуны сразу недоволььно свистят. Карасев был рядом, но свисток не дал.

9 ноября, 13:47

42-я минута. Угловой заработали «Крылья», Костанца скидывал головой под удар Олейникову, но Нино успел к мячу чуть раньше.

9 ноября, 13:45

40-я минута. Самарцы заработали штрафной, пошла подача во вратарскую, но в защите «Зенит» пока четко действует на «втором этаже».

9 ноября, 13:44

39-я минута. Нет, разыграли штрафной питерцы, но до удара дело так и не довели.

9 ноября, 13:43

38-я минута. Костанца попал по ноге Алипу. Штрафной с левого фланга «Зенит» будет подавать.

9 ноября, 13:41

36-я минута. «Зенит» снова забрал мяч и пытается придумать обостряющий вариант продолжения атаки.

9 ноября, 13:40

35-я минута. Печенин на дриблинге дотащил мяч до лицевой и выдал пас во вратарскую, а там оказался вернувшийся на подмогу обороне Педро.

9 ноября, 13:38

33-я минута. Луис Энрике не смог побороться за верховой мяч — Песьяков был первый на мяче.

9 ноября, 13:37

32-я минута. Адиев постоянно стоит у бровки и что-то громко подсказывает своим подопечным. Очень он вовлечен в игру.

9 ноября, 13:35

30-я минута. Полчаса позади. «Зенит» пытается активничать, но самарцы уже смогли подстроиться под соперника.

9 ноября, 13:34

29-я минута. Глушенков пробил с этого штрафного, но в ближний угол не попал.

9 ноября, 13:33

28-я минута. Жедсон получил по ногам шипами в борьбе с Бабкиным. Штрафной в пользу «Зенита».

9 ноября, 13:32

27-я минута. В целом более-менее равная игра сейчас. Но небольшой перевес по владению все-таки есть у «Зенита».

9 ноября, 13:30

25-я минута. И еще пара навесов после углового у ворот «Крыльев», но снова защита легко выносит мяч.

9 ноября, 13:29

24-я минута. Глушенкову по ноге прилетело на фланге, сам же он подал штрафной, но защита начеку.

9 ноября, 13:27

22-я минута. Оживились хозяева, смелее пошли вперед. И игра потихоньку начинает раскрываться.

9 ноября, 13:26

21-я минута. Луис Энрике после скидки от Педро пытался подставить ногу на ближней штанге, но немного не дотянулся.

9 ноября, 13:25

19-я минута. Полетал мяч по штрафной «Зенита», Олейников в итоге нанес удар метров с 10, но попал в защитника.

9 ноября, 13:24

18-я минута. А вот и момент у самарцев! Мерин открылся на краю вратарской под пас на ход и пробил в ближний — Адамов отбил.

9 ноября, 13:23

17-я минута. А теперь уже «Крылья» держат мяч, стараясь потихоньку продвинуться к чужим воротам.

9 ноября, 13:21

15-я минута. Тотальное территориальное преимущество у «Зенита» сейчас. На половине поля самарцев все, кроме голкипера питерцев Адамова.

9 ноября, 13:20

14-я минута. Костанца за срыв атаки получил карточку. Карасев сегодня церемониться не намерен.

9 ноября, 13:18

13-я минута. Все ощутимее преимущество «Зенита». А самарцы, кажется, согласны играть вторым номером и ждать своего шанса на контратаку.

9 ноября, 13:16

11-я минута. Глушенков после прохода по флангу откатил мяч на Педро, тот пяткой отдал на Жерсона, и бразилец из-за штрафной хлестко пробил низом — Песьяков в прыжке отбил.

9 ноября, 13:15

10-я минута. Продолжает контролировать мяч «Зенит». Но пока без острых моментов у ворот хозяев.

9 ноября, 13:13

8-я минута. Педро пытался пробить после заброса в штрафную, но Ахметов успел ему помешать.

9 ноября, 13:11

7-я минута. Мантуан после стенки с Глушенковым забежал с правого фланга в штрафную, но пас в район 11-метровой отметки не прошел.

9 ноября, 13:09

5-я минута. Глушенков подал на дальнюю штангу, где Луис Энрике с левой в касание пробил — над перекладиной.

9 ноября, 13:08

4-я минута. А мяч пока ожидаемо контролирует «Зенит». Питерцы перевели игру на чужую половину поля и уже заработали первый угловой.

9 ноября, 13:06

3-я минута. Жерсону досталось по ногам от Костанцы. Рьяно начали самарцы и жестко идут в прессинг.

9 ноября, 13:04

Матч начался

1-й тайм. Поехали! Прозвучал стартовый свисток, «Зенит» начал с центра поля.

9 ноября, 12:09

Состав «Зенита»

«Зенит»: Адамов, Алип, Дркушич, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Жерсон, Глушенков, Педро.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Соболев, Лусиано.

9 ноября, 12:07

Состав «Крыльев Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Евгеньев, Лепский, Чернов, Рассказов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Марин.

Запасные: Фролов, Кокарев, Божин, Витюгов, Сутормин, Рахманович, Баньяц, Савельев, Гайч, Игнатенко.

8 ноября, 23:20

«Крылья Советов» — «Зенит»: потери

У «Крыльев Советов» травмированы голкипер Никита Кокарев, защитники Доминик Ороз и Томас Гальдамес и нападающий Вадим Раков. «Зениту» по состоянию здоровья не помогут нападающий Матео Кассьерра, защитник Дуглас Сантос и вратарь Богдан Москвичев.

8 ноября, 23:10

«Крылья Советов» — «Зенит»: личные встречи

Последний матч соперников прошел в Санкт-Петербурге 1 декабря 2024 года и завершился победой волжан со счетом 3:2. До этой встречи «Крылья» не обыгрывали «Зенит» более двух лет — шесть поражений и одна ничья.

8 ноября, 23:00

Форма «Зенита» в последних турах РПЛ

Петербургский клуб этой осенью не проигрывает — пять побед при двух ничьих. Команда Семака выиграла в трех последних турах — у «Сочи» (3:0), московского «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:0).

8 ноября, 22:50

Форма «Крыльев Советов» в последних турах РПЛ

Команда Адиева идет в чемпионате на серии из шести матчей без побед — поражения от «Спартака» (1:2), московского «Динамо» (2:3), «Рубина» (0:2), ЦСКА (0:1) и махачкалинского «Динамо» (0:2), а также ничья с «Оренбургом» (1:1).

8 ноября, 22:40

«Крылья Советов» — «Зенит»: почему этот матч могли перенести

С 5 по 7 ноября в Самаре проходил форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого на стадионе состоялось множество мероприятий. Среди них не только заседания, лекции и встречи, но и активная программа, часть которой состоялась прямо на поле. Поэтому газон арены пришел в неприглядный вид.

В пятницу комиссия РПЛ провела детальную проверку поля. Директор по инфраструктуре и безопасности лиги Игорь Коновалов констатировал: качественные характеристики футбольного газона соответствуют стандартам, игра пройдет в Самаре в назначенное время.

8 ноября, 22:30

Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Встречу самарского и петербургского клуба в прямом эфире покажет платный канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

8 ноября, 22:20

Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Матч команд Магомеда Адиева и Сергея Семака состоится в воскресенье, 9 ноября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

8 ноября, 22:10

Всем привет!
В матче 15-го тура премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • geviol

    празднование столетия переносится опять?

    09.11.2025

  • Alex Dor

    хорошо что очки отобрали у ссаных бомжей

    09.11.2025

  • Tokhir

    звенит не сможет, гитарист поможет!

    09.11.2025

  • Tokhir

    Комментаторы топят за звенит!

    09.11.2025

  • Tokhir

    Нина двумя руками толкает игрока Крыльев в своей штрафной, гитарист не реагирует, а где ВАР? Если бы было наоборот, то гитарист сразу поставил бы пенальти!

    09.11.2025

  • Tokhir

    У звенита в составе всего двое российских, а у Крыльев всего двое иностранцев! Ну и ну!!!

    09.11.2025

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости