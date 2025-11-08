«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» — «Зенит»: почему этот матч могли перенести

С 5 по 7 ноября в Самаре проходил форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого на стадионе состоялось множество мероприятий. Среди них не только заседания, лекции и встречи, но и активная программа, часть которой состоялась прямо на поле. Поэтому газон арены пришел в неприглядный вид.

В пятницу комиссия РПЛ провела детальную проверку поля. Директор по инфраструктуре и безопасности лиги Игорь Коновалов констатировал: качественные характеристики футбольного газона соответствуют стандартам, игра пройдет в Самаре в назначенное время.