«Крылья Советов» — «Уфа»: видеообзор матча и видео голов

«Уфа» на выезде обыграла «Крылья Советов» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Юрий Журавлев и Гамид Агаларов. У хозяев мяч забил Фернандо Костанца, для которого этот гол стал дебютным в составе самарского клуба.

«Уфа», прервавшая девятиматчевую серию без побед в чемпионате России, набрала 21 очко и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 32 баллами располагаются на седьмой строчке.