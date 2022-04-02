Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:12

Отец Агаларова: «Главное, чтобы Гамид больше забивал. Сколько забивают остальные — мне без разницы»

Отец Агаларова оценил победный гол сына в матче против «Крыльев Советов»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в разговоре с «СЭ» прокомментировал победный гол сына в матче против «Крыльев Советов» (2:1).

«Победный гол — вдвойне приятно. Другое дело, что в большей части игры он сыграл инсайда, а не прямого нападающего. В зоне инсайда он сыграл хороший матч., правильно выполнял оборонительные функции. Первое место в списке бомбардиров? Я хотел бы, чтобы Гамид больше забивал. Сколько забивают остальные — мне без разницы. Знаю, что у Дзюбы десять мячей. Главное, чтобы пацан забивал и «Уфа» выполнила свою задачу. Ставит ли Гамид цель стать первым в списке бомбардиров? Ни один человек не скажет, что такой цели нет», — сказал Агаларов «СЭ».

«Уфа» набрала 21 очко и поднялась с последнего места на 13-е. «Крылья Советов» находятся на седьмой позиции (32 очка). На счету 21-летнего форварда в нынешнем сезоне РПЛ уже 15 мячей в 22 встречах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Уфа
Руслан Агаларов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хачатурянц оценил возможность переноса дерби «Локомотив» — «Спартак»
На матче «Локомотив» — «Спартак» не будет офсайдных линий ВАР
СКА — ЦСКА: составы команд на первый матч серии
Пулккинен и Седлак не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока против «Металлурга»
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Как выглядит поле и стадион перед матчем «Локомотив» — «Спартак» во время снегопада
Газизов заявил, что для «Уфы» сейчас результат важнее качества игры
«Ростов» — «Нижний Новгород»: Стоцкий вывел гостей вперед на последней минуте первого тайма
«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 апреля онлайн в прямом эфире
На матче «Локомотив» — «Спартак» не будет офсайдных линий ВАР
Хачатурянц оценил возможность переноса дерби «Локомотив» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» — «Ахмат»: правильно ли удален Чаушич? Чем отличаются рекомендации УЕФА и ФИФА?

«Крылья Советов» — «Уфа»: видеообзор матча и видео голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости