Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в разговоре с «СЭ» прокомментировал победный гол сына в матче против «Крыльев Советов» (2:1).

«Победный гол — вдвойне приятно. Другое дело, что в большей части игры он сыграл инсайда, а не прямого нападающего. В зоне инсайда он сыграл хороший матч., правильно выполнял оборонительные функции. Первое место в списке бомбардиров? Я хотел бы, чтобы Гамид больше забивал. Сколько забивают остальные — мне без разницы. Знаю, что у Дзюбы десять мячей. Главное, чтобы пацан забивал и «Уфа» выполнила свою задачу. Ставит ли Гамид цель стать первым в списке бомбардиров? Ни один человек не скажет, что такой цели нет», — сказал Агаларов «СЭ».

«Уфа» набрала 21 очко и поднялась с последнего места на 13-е. «Крылья Советов» находятся на седьмой позиции (32 очка). На счету 21-летнего форварда в нынешнем сезоне РПЛ уже 15 мячей в 22 встречах.