«Крылья Советов» сыграют первые матчи межсезонья с «Нефтехимиком» и «Соколом» в Самаре

«Крылья Советов» после выхода из отпуска проведут два товарищеских матча в Самаре с «Нефтехимиком» и «Соколом», сообщила пресс-служба клуба.

Всего на учебно-тренировочных сборах «Крыльев Советов» запланировано шесть контрольных встреч. 28 июня команда сыграет с «Нефтехимиком», а 1 июля — с «Соколом». Оба матча состоятся в Самаре.

Об остальных соперниках на сборах будет сообщено позже.

В сезоне-2025/26 «Крылья Советов» набрали 33 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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