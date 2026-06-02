Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2027 года
ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Игорем Акинфеевым.
Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.
На счету вратаря 818 матчей за основную команду ЦСКА, в которых он пропустил 742 мяча и 327 раз сыграл на ноль.
С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России, вместе с которой завоевал бронзу чемпионата Европы в 2008-м.
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|+/-
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|
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|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
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30 тур
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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