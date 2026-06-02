Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2027 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Игорем Акинфеевым.

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

На счету вратаря 818 матчей за основную команду ЦСКА, в которых он пропустил 742 мяча и 327 раз сыграл на ноль.

С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России, вместе с которой завоевал бронзу чемпионата Европы в 2008-м.

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