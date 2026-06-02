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Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2027 года

Алина Савинова
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Игорем Акинфеевым.

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

На счету вратаря 818 матчей за основную команду ЦСКА, в которых он пропустил 742 мяча и 327 раз сыграл на ноль.

С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России, вместе с которой завоевал бронзу чемпионата Европы в 2008-м.

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Игорь Акинфеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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