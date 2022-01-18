«Крылья Советов» обыграли «Сегед» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Крылья Советов» победили венгерский «Сегед» (2:0).
В составе победителей отличились Максим Глушенков и Антон Зиньковский.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Россия) — «Сегед» (Венгрия) — 2:0 (1:0)
Голы: Глушенков, 10; 17 Зиньковский, 49.
«Крылья Советов» (стартовый состав): Ломаев, Божин, Бегич, Кабутов, Бейл,Витюгов, Якуба, Липовой, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
Запасные: Овсянников, Солдатенков, Чернов, Никитенков, Горшков, Тепляков, Гудков.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
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|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
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|21-16
|30
|
5
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|8
|5
|5
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|
6
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|7
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|
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|
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|18
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|6
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|3
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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|16
|1
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