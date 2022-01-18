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Сегодня, 18:58

«Крылья Советов» обыграли «Сегед» в товарищеском матче

Евгений Петров
Корреспондент

В товарищеском матче «Крылья Советов» победили венгерский «Сегед» (2:0).

В составе победителей отличились Максим Глушенков и Антон Зиньковский.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Сегед» (Венгрия) — 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 10; 17 Зиньковский, 49.

«Крылья Советов» (стартовый состав): Ломаев, Божин, Бегич, Кабутов, Бейл,Витюгов, Якуба, Липовой, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Овсянников, Солдатенков, Чернов, Никитенков, Горшков, Тепляков, Гудков.

ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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Матео Кассьерра

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Филипе Силва Малком

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Александр Соболев

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