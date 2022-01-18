Терюшков назвал фейком информацию о невыплате неустойки Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невыплате неустойки главному тренеру команды Игорю Черевченко после его ухода из клуба 25 октября 2021 года.

«Информация о том, что Игорь Черевченко не получил неустойку в размере 35 миллионов рублей — фейк. Он все получил при увольнении. Сейчас же тренер работает в клубе и полностью устраивает нас», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что основной причиной возвращения Черевченко стало то, что клуб не смог выплатить неустойку его тренерскому штабу в районе 35 миллионов рублей.

25 октября «Химки» отправили 47-летнего Черевченко в отставку. Позднее, 19 ноября специалист вернулся в подмосковный клуб.