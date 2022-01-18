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Сегодня, 19:00

Терюшков назвал фейком информацию о невыплате неустойки Черевченко

Микеле Антонов
Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невыплате неустойки главному тренеру команды Игорю Черевченко после его ухода из клуба 25 октября 2021 года.

«Информация о том, что Игорь Черевченко не получил неустойку в размере 35 миллионов рублей — фейк. Он все получил при увольнении. Сейчас же тренер работает в клубе и полностью устраивает нас», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что основной причиной возвращения Черевченко стало то, что клуб не смог выплатить неустойку его тренерскому штабу в районе 35 миллионов рублей.

25 октября «Химки» отправили 47-летнего Черевченко в отставку. Позднее, 19 ноября специалист вернулся в подмосковный клуб.

Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Химки
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