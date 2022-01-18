Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Кишвардой», матч завершен досрочно из-за травмы игрока венгерской команды

Тульский «Арсенал» и венгерская «Кишварда» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче.

В составе российского клуба отличились Игорь Смольников и Кирилл Сидоренко (с пенальти). У венгерской команды дубль сделал Ласло Химич.

Игра была завершена досрочно из-за серьезной травмы, которую получил игрок «Кишварды» Вош Отто. Команды сыграли 80 минут.

Товарищеский матч

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Кишварда» (Венгрия) — 2:2 (1:1)

Голы: Смольников, 26, Сидоренко, 74, с пенальти — Химич, 29, 69