Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Кишвардой», матч завершен досрочно из-за травмы игрока венгерской команды
Тульский «Арсенал» и венгерская «Кишварда» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче.
В составе российского клуба отличились Игорь Смольников и Кирилл Сидоренко (с пенальти). У венгерской команды дубль сделал Ласло Химич.
Игра была завершена досрочно из-за серьезной травмы, которую получил игрок «Кишварды» Вош Отто. Команды сыграли 80 минут.
Товарищеский матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Кишварда» (Венгрия) — 2:2 (1:1)
Голы: Смольников, 26, Сидоренко, 74, с пенальти — Химич, 29, 69
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