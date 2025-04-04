«Крылья Советов» — «Рубин»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию игры

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Матч на «Самара Арене» начнется в 13.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Рубин» также можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)

Игру в прямом эфире будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует в 12.55 по московскому времени, за 5 минут до стартового свистка.

После 22 туров чемпионата России-2024/25 «Крылья Советов» с 22 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ, предыдущим соперником самарцев был «Локомотив» (5:1). У «Рубина» — 32 очка и восьмое место, в предыдущем туре казанцы уступили «Зениту» (0:4).