«Факел» — «Ахмат»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию игры

«Факел» и «Ахмат» встретятся в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Начало игры на стадионе «Факел» в Воронеже — в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Ахмат» можно также в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 15:15. Факел (Воронеж)

В прямом эфире матч в Воронеже покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 15.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В чемпионате России-2024/25 после 22 туров «Факел» занимает 15-е место с 14 очками, в предыдущем матче воронежцы уступили «Краснодару» (0:5). «Ахмат» набрал 19 очков и перед туром занимает 14-е место в премьер-лиге, в прошлое воскресенье грозненцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).