«Крылья Советов» предложили РПЛ провести перенесенный матч с «Ростовом» в апреле

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, когда самарскому клубу хочется провести перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Нас РПЛ спрашивала, — приводит слова Осинькина «РБ Спорт». — Мы дали предполагаемые даты, обозначили свои предпочтения — 6-7 или 13-14 апреля. В конце марта будет перерыв на игры национальных команд, а 17 марта все еще непонятно, что будет с аэропортом«.

Напомним, что РПЛ перенесла встречу «Крыльев Советов» с «Ростовом» на неопределенный срок из-за закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону. Игра должна была состояться 27 февраля.

После 20 туров РПЛ «Крыльев Советов» набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ростов» с 18 баллами располагается на 14-й позиции.