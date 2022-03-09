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«Крылья Советов» предложили РПЛ провести перенесенный матч с «Ростовом» в апреле

«Крылья Советов» предложили РПЛ провести матч с «Ростовом» в апреле
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, когда самарскому клубу хочется провести перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Нас РПЛ спрашивала, — приводит слова Осинькина «РБ Спорт». — Мы дали предполагаемые даты, обозначили свои предпочтения — 6-7 или 13-14 апреля. В конце марта будет перерыв на игры национальных команд, а 17 марта все еще непонятно, что будет с аэропортом«.

Напомним, что РПЛ перенесла встречу «Крыльев Советов» с «Ростовом» на неопределенный срок из-за закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону. Игра должна была состояться 27 февраля.

После 20 туров РПЛ «Крыльев Советов» набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ростов» с 18 баллами располагается на 14-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-predlozhili-rpl-provesti-match-s-rostovom-v-aprele/
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 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
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