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Судейство

Сегодня, 17:22

Глава департамента судейства РФС Перейра объяснил, почему уехал из России

Иван Торопцев
Корреспондент

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра объяснил, почему решил покинуть Россию.

«Я уехал из Москвы по семейным причинам. Когда я вернусь? Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удаленной работы, так что с этим никаких проблем не возникнет. У нас был подобный опыт в Чехии во время пандемии коронавируса.

Могут ли иностранцы покинуть Экспертно-судейскую комиссию? Что касается ЭСК, я не слышал, чтобы РФС анонсировал или планировал какие-то изменения», — приводит «РБ Спорт» слова Перейры.

Ранее стало известно, что Перейра уехал из России. Последнее совещание судей РПЛ проводил не Перейра, а руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов. Заместитель Перейры, финн Йоуни Хютия продолжает работу в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitor-perejra-ya-uehal-iz-moskvy-po-semejny-m-prichinam-opy-t-udalennoj-raboty-u-menya-est/
Футбол
Витор Перейра
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П
Реми Кабелла

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И К Ж
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