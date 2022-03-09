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Петржела назвал ошибкой возможное лишение Тимощука титулов и тренерской лицензии

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление комитета по этике Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лицензии и титулов.

«Это большая ошибка — лишать Анатолия всех наград. Почему должно приниматься такое решение? Я понимаю, что время сейчас трудное. УЕФА и ФИФА могут поддержать это решение. Думаю, есть вероятность, что при таких обстоятельствах Анатолий может покинуть клуб. Никто не хочет лишаться наград», — сказал Петржела «СЭ».

Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита» в феврале 2017 года после завершения карьеры. В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат», является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (144).

Анатолий Тимощук
Властимил Петржела
ФК Зенит
5
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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 17 1 7
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