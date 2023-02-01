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«Крылья Советов» перевели «Оренбургу» деньги за трансфер Писарского

Алина Савинова
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«Крылья Советов» перевели «Оренбургу» деньги за переход нападающего Владимира Писарского (Сычевого).

«Деньги [за трансфер Писарского] поступили», — приводит ТАСС слова президента оренбургского клуба Василия Еремякина.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,35 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний нападающий забил 14 голов в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://tass.ru/sport/16935007

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

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Матч завершен

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26%

1.74

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23%

1.66

П1

19%

2.07
Владимир Сычевой
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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