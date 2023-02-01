«Остенде» заплатит «Крыльям» 250 тысяч евро за аренду Матео Барача
«Остенде» заплатит «Крыльям Советов» 250 тысяч евро за аренду защитника Матео Барача, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, у бельгийского клуба нет обязательного права выкупа игрока — если «Остенде» захочет сохранить 28-летнего защитника, то должен будет заплатить еще около 1 миллион.
Барач выступал за самарский клуб с февраля 2022 года в аренде из «Сочи», а летом права на игрока были выкуплены. Всего за «Крылья» он сыграл 18 матчей и забил 1 гол.
Источник: РБ Спорт
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