Дзюба в ближайшее время может перейти в «Витесс»

Нападающий сборной России Артем Дзюба близок к переходу в нидерландский «Витесс», информирует «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось о том, что в 34-летнем форварде были заинтересованы «Нижний Новгород», московское «Торпедо», а также турецкие и арабские клубы. Однако все переговоры Дзюбы с клубами РПЛ закончились неудачно, в первую очередь, из-за высоких финансовых запросов.

Нидерландский «Витесс» в сезоне-2018/19 возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий, который привел команду к 5-му месту в национальном чемпионате.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.