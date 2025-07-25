«Крылья Советов» — «Пари НН»: трансляция матча начнется в 19.00 мск

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют во 2-м туре премьер-лиги 25 июля

«Крылья Советов» и «Пари НН» встретятся в рамках 2-го тура чемпионата России в пятницу, 25 июля. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

25 июля 2025, 19:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Самарский клуб в 1-м туре премьер-лиги сезона 2025/2026 сыграл вничью с «Акроном» — 1:1. Нижегородцы начали сезон с поражения от «Краснодара» — 0:3.

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