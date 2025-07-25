Глушаков: «Спартак» популярнее «Зенита». Не забуду, как в 2017 году болельщики выбежали на стадион»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» популярнее «Зенита». Это народная команда. У «Спартака» самая большая армия болельщиков. Его любят во всех городах. «Зенит» любят в Санкт-Петербурге, а «Спартак» любят по всей стране. Клуб поднимал наш отечественный футбол в 90-х, да и не только тогда. Много легенд было в «Спартаке». Болельщики встречают во всех городах. Не забуду, как в 2017 году болельщики выбежали на стадион. Много чего есть вспомнить», — сказал Глушаков «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.