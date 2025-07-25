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25 июля 2025, 02:17

Колосков признался, что его расстраивает большое количество жестких единоборств в РПЛ

Колосков признался, что его расстраивает большое количество жестких единоборств в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился недовольством грубой игрой в РПЛ.

«Нет радостного впечатления (от стартовых матчей. — Прим. ТАСС), не было ни одной игры, которая бы заставила сидеть у телевизора, смотреть и следить. Неплохо первый тайм провел «Спартак», мне понравилось, с удовольствием смотрел, эпизодами во втором тайме «Локомотив» хорошо играл, какие-то фрагменты у «Зенита» были хорошие при включении скорости. Видно было, что есть класс, но не хватало функционального состояния. Но больше всего меня расстроило запредельное количество фолов: в одном из матчей шесть желтых карточек, в другом — 40 нарушений. Практически чистых единоборств нет, всегда есть зацепы, подножки, наступы.

Такое впечатление, что в этом компоненте мы где-то в каменном веке находимся. Игроки не жалеют друг друга. Все связано с уровнем индивидуального мастерства. Чтобы отобрать мяч, нужно оценить ситуацию — когда стартовать, когда перехватывать, когда блокировать, когда вступать в единоборства. Конечно, психология играет определенную роль: нужно беречь друг друга, не относиться к сопернику как к противнику, которого нужно уничтожить на поле. Жесткие единоборства вызывают тревогу», — цитирует Колоскова ТАСС.

Источник: ТАСС
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Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Виктор Окишор

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Натан Гассама
Натан Гассама

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 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Ахмат

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Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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