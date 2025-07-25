Колосков признался, что его расстраивает большое количество жестких единоборств в РПЛ

Колосков признался, что его расстраивает большое количество жестких единоборств в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился недовольством грубой игрой в РПЛ.

«Нет радостного впечатления (от стартовых матчей. — Прим. ТАСС), не было ни одной игры, которая бы заставила сидеть у телевизора, смотреть и следить. Неплохо первый тайм провел «Спартак», мне понравилось, с удовольствием смотрел, эпизодами во втором тайме «Локомотив» хорошо играл, какие-то фрагменты у «Зенита» были хорошие при включении скорости. Видно было, что есть класс, но не хватало функционального состояния. Но больше всего меня расстроило запредельное количество фолов: в одном из матчей шесть желтых карточек, в другом — 40 нарушений. Практически чистых единоборств нет, всегда есть зацепы, подножки, наступы.

Такое впечатление, что в этом компоненте мы где-то в каменном веке находимся. Игроки не жалеют друг друга. Все связано с уровнем индивидуального мастерства. Чтобы отобрать мяч, нужно оценить ситуацию — когда стартовать, когда перехватывать, когда блокировать, когда вступать в единоборства. Конечно, психология играет определенную роль: нужно беречь друг друга, не относиться к сопернику как к противнику, которого нужно уничтожить на поле. Жесткие единоборства вызывают тревогу», — цитирует Колоскова ТАСС.