Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

«Крылья Советов» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» примет «Пари НН» в 30-м туре РПЛ 25 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» примет «Пари НН» в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 25 мая. Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет общая перекличка всех матчей 30-го тура РПЛ. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно смотреть встречу можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko запланирована мультитрансляция матчей игрового дня.

«Крылья Советов» набрали 40 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Пари НН» с 29-ю баллами занимает 14-ю строчку премьер-лиги.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Бацарашкину лишили возможности выступить на Олимпиаде в Париже
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ
Агент Тюкавина: «Племянник Константина ждет медаль. А блестит только золото»
«Факел» — «Ахмат»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ.
«Рубин» и «Сочи» объявили стартовые составы на заключительный матч сезона РПЛ
«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
«Крылья «Советов» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: Лещук, Тюкавин и Нгамале выйдут с первых минут
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости