«Крылья Советов» примет «Пари НН» в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 25 мая. Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет общая перекличка всех матчей 30-го тура РПЛ. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно смотреть встречу можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko запланирована мультитрансляция матчей игрового дня.

«Крылья Советов» набрали 40 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Пари НН» с 29-ю баллами занимает 14-ю строчку премьер-лиги.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде