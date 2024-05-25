«Факел» и «Ахмат» встретятся в матче 30-го тура чемпионата России по футболу 25 мая в Воронеже. Игра на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Факел» — «Ахмат» можно будет на телеканале «Матч Боец». Начало прямого эфира — в 16.20 мск. Самые интересные моменты этой игры и других матчей 30-го тура чемпионата покажут бесплатно в онлайн-перекличке на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч 30-го тура РПЛ. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события противостояния команд Игоря Черевченко и Магомеда Адиева.

«Факел» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» — 10-й с 35 баллами.

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