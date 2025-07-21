«Крылья Советов» объявили о назначении нового гендиректора: Джабраилов вместо Тер-Абрамяна

«Крылья Советов» объявили об уходе с поста генерального директора клуба Роберта Тер-Абрамяна и о назначении на эту должность Тархана Джабраилова. 20 июля о такой перестановке сообщал «СЭ».

«Желаем плодотворной работы во благо клуба, Тархан Саид-Магомедович!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В январе 2025 года Джабраилов вошел в совет директоров клуба. 37-летний специалист также является главой благотворительного фонда «Служение людям» и заместителем министра финансов Самарской области.

Тер-Абрамян занимал пост гендиректора «Крыльев Советов» с февраля 2025 года.

В сезоне-2024/25 самарская команда заняла 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.