Свищев — о связи потолка зарплат с отстранением российских команд: «Хотелось бы слышать информацию из первоисточников»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о связи потолка зарплат с отстранением российский клубов.

«Я понимаю, о чем говорит Степашин, и во многом разделяю его мнение. Однако еще недавно президент РФС заявил, что возвращение наших клубов на международную арену вполне возможно. Если клубы вернутся без иностранных игроков, то мы будем выглядеть не самым ярким образом. Однако то, что сказал Александр Дюков, мы слышим уже продолжительное количество времени. Как нас отстранили, так и собирались допустить. Если мы сейчас откажемся от дорогих игроков, то я не знаю, какой результат будет по возвращении на международную арену. Мне кажется, что специалисты и владельцы клубов должны собраться и принять решение. Я постоянно слышу и вижу противоречивую информацию, поэтому хотелось бы слышать ее из первоисточников, чтобы она была конкретной и точной. В том числе и от этого зависят потолки зарплат», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» предложил ввести потолок зарплат в российском футболе.

Российские клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с 2022 года.

Александр Антоняк