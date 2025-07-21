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21 июля 2025, 17:45

Свищев — о связи потолка зарплат с отстранением российских команд: «Хотелось бы слышать информацию из первоисточников»

Сергей Ярошенко

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о связи потолка зарплат с отстранением российский клубов.

«Я понимаю, о чем говорит Степашин, и во многом разделяю его мнение. Однако еще недавно президент РФС заявил, что возвращение наших клубов на международную арену вполне возможно. Если клубы вернутся без иностранных игроков, то мы будем выглядеть не самым ярким образом. Однако то, что сказал Александр Дюков, мы слышим уже продолжительное количество времени. Как нас отстранили, так и собирались допустить. Если мы сейчас откажемся от дорогих игроков, то я не знаю, какой результат будет по возвращении на международную арену. Мне кажется, что специалисты и владельцы клубов должны собраться и принять решение. Я постоянно слышу и вижу противоречивую информацию, поэтому хотелось бы слышать ее из первоисточников, чтобы она была конкретной и точной. В том числе и от этого зависят потолки зарплат», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» предложил ввести потолок зарплат в российском футболе.

Российские клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с 2022 года.

Александр Антоняк

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Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
Сергей Степашин
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Свищев — о предложении ввести потолок зарплат в РПЛ: «Усреднится уровень футбола»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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