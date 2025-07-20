Джабраилов назначен генеральным директором «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», Тархан Джабраилов назначен на пост генерального директора «Крыльев Советов».

Официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни.

В январе 2025 года Джабраилов вошел в совет директоров клуба. 37-летний специалист также является главой благотворительного фонда «Служение людям» и заместителем министра финансов Самарской области.