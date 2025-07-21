«Оренбург» и ЦСКА не забили голов в первом тайме

«Оренбург» дома играет вничью с ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ — 0:0.

Гости нанесли 6 ударов по воротам, из них 3 — в створ. У хозяев 5 ударов, из которых 3 — в створ.

На 39-й минуте желтую карточку получил защитник ЦСКА Матвей Лукин.