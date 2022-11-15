В «Динамо» высказались о возможном уходе Смолова в зимнее трансферное окно

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего Федора Смолова из клуба в зимнее трансферное окно.

— Все говорят, что Смолов может зимой уехать.

— Смолов? Уедет обязательно, но на Мальдивы, я думаю.

— Но из «Динамо» не уйдет никуда?

— Пока таких сведений нет.

— Посмотрите, Федор каждый раз даже не проходит через микст-зону. Вам не кажется, что это не очень красиво?

— Я сейчас с ним поговорю об этом.

— Вы же все-таки пытаетесь развиваться?

— Вместе со Смоловым. У нас получается, у него не очень.

— Было бы здорово, если бы он общался хоть иногда.

— Мы с ним поговорим, проведем беседу.