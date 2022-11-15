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Гафин — о возможном уходе Смолова: «Уедет, но на Мальдивы»

В «Динамо» высказались о возможном уходе Смолова в зимнее трансферное окно
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего Федора Смолова из клуба в зимнее трансферное окно.

— Все говорят, что Смолов может зимой уехать.

— Смолов? Уедет обязательно, но на Мальдивы, я думаю.

— Но из «Динамо» не уйдет никуда?

— Пока таких сведений нет.

— Посмотрите, Федор каждый раз даже не проходит через микст-зону. Вам не кажется, что это не очень красиво?

— Я сейчас с ним поговорю об этом.

— Вы же все-таки пытаетесь развиваться?

— Вместе со Смоловым. У нас получается, у него не очень.

— Было бы здорово, если бы он общался хоть иногда.

— Мы с ним поговорим, проведем беседу.

Дмитрий Гафин. «Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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