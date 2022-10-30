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Сегодня, 16:02

«Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Нижнего Новгорода»

Мария Гусева
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«Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;

«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Крыльям Советов» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:2.

Автором забитого мяча гостей стал нападающий Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти на 32-й минуте. Защитник самарского клуба Барач сыграл рукой в штрафной площади, за что и был назначен 11-метровый.

Защитник нижегородского клуба Даниил Пенчиков получил две желтые карточки и покинул поле на 79-й минуте.

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил мяч в свои ворота на 90+2-й минуте. Игрок получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+7-й минуте.

Окончательный счет в матче установил защитник самарцев Гленн Бейл, реализовав пенальти на 90+9-й минуте. Этот гол стал первым для голландца в РПЛ.

После пятнадцати туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с 13 очками.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Торпедо» 6 ноября, а нижегородцы встретятся с ЦСКА на день раньше.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Нижний Новгород

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
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30%

1.80

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
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П2

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1.82

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Валенсия 0
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Ф2(-1.5)

20%

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
7
43
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2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
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Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
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