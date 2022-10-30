«Сочи» сыграл вничью с «Уралом». Команды обменивались голами в каждом из таймов

«Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ — 2:2.

Команды обменивались голами в каждом из таймов. У сочинцев забивали Кристиан Нобоа и Мусса Сиссако. У екатеринбуржцев — Юрий Газинский и Алексей Каштанов.

В турнирной таблице «Сочи» остался на 9-м месте с 21 очков, «Урал» идет следом (17 очков).

В следующем туре «Сочи» примет «Спартак» 5 ноября, а «Урал» — «Локомотив» 6-го числа.