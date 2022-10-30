Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что близок к восстановлению в строй после травмы
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о ходе своего восстановления после травмы.
«Когда восстановитесь? Скоро», — заявил Литвинов.
Ранее стало известно, что Литвинов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
21-летний россиянин прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у него выявили незначительное мышечное повреждение.
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|5
|2
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|29
|
3
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|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
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|24
|
7
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|7
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|
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|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
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|15
|6
|3
|6
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|
10
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|15
|5
|2
|8
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|17
|
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|4
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|
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|
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|15
|1
|9
|5
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|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
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30 тур
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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