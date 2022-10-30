Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что близок к восстановлению в строй после травмы

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Когда восстановитесь? Скоро», — заявил Литвинов.

Ранее стало известно, что Литвинов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

21-летний россиянин прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у него выявили незначительное мышечное повреждение.