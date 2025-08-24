ЦСКА — «Акрон»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА и «Акрон» проведут матч в шестом туре чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)

Игру ЦСКА — «Акрон» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 17.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

ЦСКА после пяти туров чемпионата России занимает третье место с 11 очками, предыдущим соперником красно-синих было московское «Динамо» (3:1). У «Акрона» — 6 очков и восьмая строчка, в предыдущем туре тольяттинцы уступили «Оренбургу» (1:2).