«Крылья Советов» и «Краснодар» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Краснодар» можно будет отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 15:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу самарцев и краснодарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Краснодар» находится на втором месте, набрав 12 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке турнирной таблицы с восемью очками.

В июле самарцы победили краснодарцев (2:1) в матче FONBET Кубка России.