Ди Лусиано — о ЦСКА: «Это очень атакующая команда»

Новичок ЦСКА Рамиро Ди Лусиано прокомментировал свой переход в московский клуб. Он будет играть за красно-синих под 24-м номером.

«Я был очень рад, когда узнал об интересе ЦСКА. Это клуб, который часто играл в Лиге чемпионов. Это очень мотивирует, прийти в такую команду и продолжать расти как личность и как игрок.

Мне очень нравится, как играет команда. Я смотрю много матчей, это очень атакующая команда. Им нравится идти вперед, а это одна из моих самых сильных сторон — атака. Так что я очень рад. И хочу начать как можно скорее. Что касается моих качеств, я игрок, который много помогает в атаке. Но когда нужно защищаться, я защищаюсь», — сказал 21-летний аргентинец в интервью пресс-службе ЦСКА.

Контракт с футболистом подписан по схеме «3+2». Сумма трансфера Ди Лусиано из «Банфилда» составила 1,3 миллиона долларов. Еще 600 тысяч долларов его прежний клуб получит в качестве бонусов. Также «Банфилду» полагается 20 процентов от последующей продажи игрока.

В сезоне-2025 Ди Лусиано в 18 матчах отдал 2 результативные передачи.