«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 17:30 мск.

«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Гаджиев.

Перед началом матча «Крылья» идут на девятом месте в таблице чемпионата России, набрав шесть очков. Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с пятью баллами.