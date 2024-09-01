Защитник «Рубина» Кабутов — о поражении «Спартаку»: «Больше ничейная игра»

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Хорошая игра против «Спартака». Больше ничейная игра. У нас возникали моменты, не меньше, чем у красно-белых. Бывает такое, что при ничейной игре уступаешь. Есть вопросы по судейству, но давайте не будем об этом, — сказал Кабутов «РБ Спорт».

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».