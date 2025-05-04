«Крылья Советов» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 5 мая

«Крылья Советов» примут московское «Динамо» в рамках 27-го тура чемпионата России в понедельник, 5 мая. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Крылья Советов» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

05 мая, 18:30. Самара Арена (Самара)

По итогам 26-ти туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с 47 баллами располагаются на пятой строчке премьер-лиги.

