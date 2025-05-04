Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и снова обошел «Спартак» в таблице РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью (1:1) 4 мая.
Фото ФК «Ахмат»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл форвард армейцев Секу Койта. На 33-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Максима Самородова.

ЦСКА (52 очка) снова обошел «Спартак» (51) и вернулся на третье место в РПЛ. «Ахмат» (24) поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 10 мая. «Ахмат» 11 мая в гостях встретится с «Акроном».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
ЦСКА

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Какурин

    По воронам лупили, но ни одной не сбили. Вот весь вывод.

    05.05.2025

  • Армеец-1

    Такого позорища от ЦСКА давно не приходилось видеть!! Команда, которая вышла побеждать с целью дальнейшей борьбы за чемпионство так играть не должна! Движения, за редким исключением, просто НОЛЬ, все стоят. Защита ВО ГЛАВЕ С НОВЫМ ВЕЛИКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ МОЛОДЫМ ЗАЩИТНИКОМ перекатывает мяч так, как будто 20 лет каши не ела. Мяч остановить просто не кому, открыться в переди и раздавить защиту соперника, выгрызти мяч также не кому, а в створ попость из выходной позиции, так это вообще оказалось для ЦСКА высшим пилотажом! У нас во дворе пацаны быстрее играют в футбол! Не знаю - может подобосрались после звенита, ноо... Одним словом - ПОЗОР! Что сказать про Ахмат? Это команда сплошных дельфинов, начиная от Шелии, при каждом столкновении валяющихся на поле, выпрашивая штрафные, карточки для игроков ЦСКА и, тянущие время постоянно. Соболев прекрасно бы смотрелся в этой команде. Желаю им вылететь напрямую в этом чемпионате! Судья? Это вообще отдельная история.

    05.05.2025

  • Спринт

    Ирмуния .. вам то бабцам .. на кой фиг к спорту физией/мордией то приближатьси .. Гулай-те собе с морд0глядом поодаль он сего .. вестимо .. **

    05.05.2025

  • ровнов

    Да и ЦСКА не комильфо.

    04.05.2025

  • Aleksejs

    Что Спартак , что ЦСКА 2 сапога пара.

    04.05.2025

  • URMA

    Ну,наконец то нашел адекватный пост. А то уже не надеялся на это. Согласен с твоей оценкой. О причинах такой игры можно спорить до бесконечности. Когда Койта на ровном месте, никем не атакованный,отдает пас, а с ним и мяч на 10 метров сопернику. То разве Николич виноват?. Да и вся команда выглядела сегодня не на должном уровне.

    04.05.2025

  • URMA

    Осмелюсь сказать, вернее спросить. Наверное маленьких с принтеров готовил?:grin:. Или все таки футбольным тренером по совместительству?. Уж очень уверенно критика из твоих уст звучит. Мы вот простые болелы (дилетанты), как то не решаемся (боимся), ставить себя на место гл. тренера. Уровень интеллекта не позволяет. А ты да!. Ты можешь себе позволить!. Оно конечно них....я. Но хул..е потому што!:upside_down:

    04.05.2025

  • lvb

    Этт "да", согласен. Однако ЦСКА седня был каким-то немного вялым, что ли. Как будто уже табличке все ясно и можно катать мячик.

    04.05.2025

  • uktechservis

    за свиников своих иди топи

    04.05.2025

  • Rastan

    Ну, хотя бы ничья, в Грозном всегда играть непросто.

    04.05.2025

  • Rastan

    Играли на "Ахмат арене". Ничья очень нужная Грозному, а ЦСКА был очень невнятным...

    04.05.2025

  • Aprel

    Упс...:relieved:

    04.05.2025

  • Valekka

    Ахмат наверняка останется,поэтому надо запасаться очковым багажом на следующий сезон.

    04.05.2025

  • zg

    Пока залетел!))))))

    04.05.2025

  • rastasick

    соли

    04.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Зх ЦСКА как же так?была возможность оторваться от.спартака:unamused:ну ладно тепёрь впереди Краснодар:point_up:???нужно выигрывать по любому:point_up:???:100: ЦВБП:point_right::horse:

    04.05.2025

  • Rawalex

    А где истерика за неудаление Облякова? Светлоликие борцы за честное судейство против Барриоса, что с вашим лошадиным хлебалом?

    04.05.2025

  • rastasick

    ты за своим беги,вырваным))

    04.05.2025

  • плохокот

    Да там ситуация как в повести о Ходже Насреддине. Либо ишак умрет, либо эмир. Риска ноль.

    04.05.2025

  • Slim Tallers

    Чай - это сила весной. Очки прямо с неба сыпятся.

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Смотрел матч. Обе команды старались победить. Периодами появлялись моменты то у ворот Акинфеева, то у ворот Шелии. Результат закономерен.

    04.05.2025

  • Mick Shelby

    Лучше и не скажешь.

    04.05.2025

  • Инженер по охране труда

    А "Факел" - это огненная лава!

    04.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Иными словами программу минимум сегодня выполнили: "Спартак" вперед не пропустили.

    04.05.2025

  • Nick

    особенно после двух потерь h...а номер 10 , лысый пингвин очнись , убери это чудо ! чечены умирали после дуновения ветра !

    04.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Три с плюсом, не больше...Двигались сегодня как сборная ветеранов...На 4 не наиграли.

    04.05.2025

  • TokTram_

    С дураками не разговариваю.

    04.05.2025

  • TokTram_

    Странно, правила, что ли, изменили? Спартак без игрока вышел?

    04.05.2025

  • SuperDennis

    На чемпионство претендуют Краснодар (уже очень близок) и Зенит. А где эта Москва? По факту - на подпевках!

    04.05.2025

  • плохокот

    Теперича нужно Краснодар обыгрывать, иначе бронза превратится в почетное 4-е место, с рулонами туалбума вместо медалей

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Согласен.

    04.05.2025

  • Meddle

    вывод будет послле последнего тура

    04.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и снова обошел «Спартак» в таблице РПЛ ==================================================== ЦСКА как был впереди Спартака так и остался зачем ему его обходить

    04.05.2025

  • avp1960

    Сравнение армейцев со СПАРТАКОМ - вопрос спорный.. Ясно только одно, ЦСКА обосрался полным составом, а СПАРТАК в неполном..

    04.05.2025

  • Vasily Vasin

    москва это не ВСЕ

    04.05.2025

  • футбол это спорт

    Вот-вот, борьба на 3 этаже тех, от кого все ждут чуда.

    04.05.2025

  • Meddle

    А чего ожидали? На кону много стояло, а играли с хорошо организованной командпой. Буки вообще на победу ЦСКА не ставили и вполне обоснованно. Так что результат вполне закономерный и совсем неплохой.

    04.05.2025

  • SpartakSirius

    Чушок , чьих будешь ?

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Ясно.

    04.05.2025

  • avp1960

    бРОНЗА НЕ ДЛЯ КОНЕЙ..

    04.05.2025

  • avp1960

    ХОТЯ СПАРТАК ИГРАЛ ВЕСЬ МАТЧ В МЕНЬШИНСТВЕ И ПО СТАТИСТИКЕ ПРЕВОСХОДИЛ СВОИХ СОПЕРНИКОВ, КОМАНДА ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИКЕ. А ВОТ АРМЕЙЦЫ ИГРАЛИ ПОЛНЫМ СОСТАВОМ, НО ЧЕЧЕНЦЫ ИХ ПО УДАРАМ ПРЕВЗОШЛИ.. ВЫВОД СДЕЛАЙТЕ САМИ..

    04.05.2025

  • TokTram_

    В Грозном никто не ждал лёгких очков. Это Факел уже в пердиве, а Ахмат "на тоненького". Мотивация огого.

    04.05.2025

  • al-an-ko

    Игра тихий ужас - даже не досмотрел.

    04.05.2025

  • TokTram_

    А для чего?

    04.05.2025

  • TokTram_

    Точно, дурак...

    04.05.2025

  • TokTram_

    Неприятно сознавать, что ЦСКА сегодня смотрелся лучше, чем Спартак против Факела? Бывает )

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ФК Имя Отца - ЦСКА 1:1 И энто не прогноз написал один судья высшей категории, мастер спорта по всем существующим видам спорта. Спирт его зовут. Вот он во всем разбирается. Как сам, дед? Бабы дают? Свисток не повесил еще на гвоздь?

    04.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    так не меняется же ник на время пришлось сменить

    04.05.2025

  • SpartakSirius

    Чебурек , за базаром следи .

    04.05.2025

  • Хрю-Хрю

    Тяжело после матча Барселона - Интер смотреть РПЛ

    04.05.2025

  • ровнов

    Качество на табло.

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Аватарку не вижу. Вместо аватарки буквы ЕЯ.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А я с ним не спорю, спрашиваю. Сможешь говорю Николичу в лицо сказать?)))

    04.05.2025

  • Спринт

    Чмоня дилетантика .. ты ж в футболе что сапог кирховый .. и от бутсы не отличаешь. А всё пыжесси хоть что то прошелявить явно от дилетантности безтямки. Шел бы ты соплюнька .. убирать свою подворотню и не мельтеши рядом со спортом .. **

    04.05.2025

  • TokTram_

    Ты дурак?)) Игру посмотри.

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    Надеюсь НН вырвет очко бомжей:grin:

    04.05.2025

  • КирпичИнвест

    Так ведь питерский губер уже всё решил Разве нет? )

    04.05.2025

  • TokTram_

    Провальный первый круг - сложно отыграть ...

    04.05.2025

  • вряд ли,говорите? что ж-пожалуй соглашусь,но-мяч... круглый. глядишь,и залетит какой-нибудь... флюк(дурак значит по нашенски,по русски) в ворота ЗЕНИТА

    04.05.2025

  • SpartakSirius

    Договорняк ?

    04.05.2025

  • TokTram_

    Сапогов, не хорошо так над пенсионером шутить. Ему недолго осталось, чтобы без всяких споров уже...

    04.05.2025

  • плохокот

    Обошли на очко Спартак, значит день прошел не зря.

    04.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    ну да аватарка не меняется опять хотел к 9 мая сменить пришлось вот пожертвовать хурмой словами популярнейшей песни о войне:grin: после праздников верну все обратно

    04.05.2025

  • spartsmen

    и немедленно звучно и "ароматно" пёрнул...

    04.05.2025

  • lvb

    Сегодня я о забавном. ЛВБ ВК. 16:35 "Поскакали в чехии. Две чуйки на Кубок зашли со свистом.) Есть еще одна, с Самарой. А вот четвертая. "Кони" в чехии НЕ выиграют." Выиграет "Ахмэд" или ничья? Вот тут чуйка благополучно сбежала, мол и так хорошо)(с) 16:43 "Не зря чуйка сбежала. 0:1"(с) 17:06 "1:1. Танцы на Билимханова)) Самородов(Мелкадзе), в пустые. После фантастического сэйва Игоряна, вау! Вылезла на секунду ехидная рожа чуйки.. и опять спряталась))))"(с) 18:28 Фсе. 1:1. Опять чуйка сработала)))))(с) Мдя.. Неплохо бы повторить, на игре КС -"Динамо" Мск. Чуйка "КС НЕ проиграют". Ну и?)

    04.05.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ахмат - это сила!

    04.05.2025

  • TokTram_

    С разным качеством )

    04.05.2025

  • Yorik088

    атаки у нас (ЦСКА) нет совсем, постоянные потери мяча...просто дворовый дыр дыр какой то...мяч совсем не держится.

    04.05.2025

  • TokTram_

    Отмечу, что с игры не пропускаем во втором круге. Только со стандартов. Да и в Кубке Питер только рикошетом пробил (так-то удар не опасный был). Но проблем с атакой одной обороной не решить...

    04.05.2025

  • adamantane'

    Не две, а все четыре надо поздравить - каждого из участников этих игр) .

    04.05.2025

  • Ganimed77

    Я в этом матче топил за поников, чтобы терек рвал жилы против партии, а теперь они купят матч с зюбой:sunglasses:

    04.05.2025

  • -философ-

    Результат на лицо, а это главное.

    04.05.2025

  • футбол это спорт

    Можно и 4 поставить, учитывая что упрямый Ахмат через голову переворачивался. В последних турах класса уже недостаточно, нужно еще биться как загнанные в угол аутсайдеры или принципиальные середняки.

    04.05.2025

  • TokTram_

    Так ЦСКА и не блекло сыграл. Шелия - хорош. И Ахмат в атаке - это не импотентные как-бы-нападающие Факела.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Как там дурак один пИсал: ФК "Имя Отца" - ЦСКА - 1:4. А скажешь Николичу в лицо, что он "лысый пингвин"?? Или обосрешься?:wink:

    04.05.2025

  • Спринт

    Мне 31 год работы тренером вполне хватило.

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Во что превратил Гинер с Бабайкой мой ЦСКА?! Это же не ЦСКА, это просто Грёббанный Экибастуз какой-то!!! Пора уже этих администраторов гнать из клуба позорной метлой!

    04.05.2025

  • -философ-

    Болельщики ЦСКА, а я злорадствовать не стану. Но радость ваша, от блеклой игры Спартака, была преждевременной.

    04.05.2025

  • инок

    ЦСКА сегодня был "не удержим" ни игры, ни желания - просто отходили, отстрадали и домой.

    04.05.2025

  • читаю-и...диву даюсь! почему до сих пор гр-н СПРИНТ....не гл. тренер ФК ЦСКА?

    04.05.2025

  • protch

    Это святое.

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    Роскошный Жорж мог сделать результат печальнее,но на то он и Жорж:grin:

    04.05.2025

  • оппонент

    А после разгрузки вагонов по поллитровке засосали.

    04.05.2025

  • diskmen

    Обе команда старались,старались,но не достарались.ЦСКА в конце был активние ,но ШЕЛИЯ сыграл ПОТРЯСНО.Фотка как весь матч.Зацепы,толчки и постоянные штрафные.Аутсайдеры у нас, как ЛИДЕРЫ

    04.05.2025

  • NGE

    Это болела Краснодара, для него все "доигрывают сезон"))

    04.05.2025

  • Atoms

    А тебе свое г...но ближе, но пишешь про чужое всегда))):joy:

    04.05.2025

  • zg

    Привет!Ну в принципе ожидаемо,ТАМ легко никому не бывает!)А так,что мы,что вы,вгон в сон...)

    04.05.2025

  • Спринт

    Твою ж хрень дивизию! Очередные потерянные командой ЦСКА важнейшие очки имени лысого пингвина!. Бесполезный в игре Обляк и бесполезный в опорной зоне Кисляк, для этого недо-тренера как намазанные мёдом .. Не видеть этого может только лысый пингвин.. Бистрович должен играть в опорной зоне, а Кисляк только на фланге. Для игры в опорной он не имеет правильного позиционного выбора. Упертый тренер в своей дилетантности - это вредительство результатам родного ЦСКА. Твою ж лысый пингвин .. дивизию!

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    Да х... На эту бронзу,главное чтоб Краснодар не обос...ся а оставшихся матчах

    04.05.2025

  • КирпичИнвест

    Именно, что боролись, а в футбол играть надо

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Грустное и печальное зрелище, пора штрафовать за такоге издевательство над футболом! ЭТО НЕ ФУТБОЛ, ЭТО ГОВ НО!!!

    04.05.2025

  • knight templar

    Ничья в Грозном. Не хватило нашим мастерства в завершении атак: ни глебов ни бистрович не попали по ворота их выгодных позиций. У чечен тоже самое, бериша в концовке с штрафного бездарно залупил в стенку.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Даже не собирался!)

    04.05.2025

  • ToLkUnet

    Мудрёно

    04.05.2025

  • футбол это спорт

    Да там еще Зенит, который не доставая до 1-го места, хоть Кубок выгрызет.

    04.05.2025

  • ToLkUnet

    Да я так, не обижайся)

    04.05.2025

  • Олег Каноков

    Заслуженная ничейка,играли на три с минусом,вот и результат.

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Кони! Вы должны взять 3 очка с Краснодаром. Обос рётесь - карма вас настигнет и мясные возьмут бронзу

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Все думали, что Спартак легко возьмет 3 очка в Воронеже, а ЦСКА в Грозном. А не тут то было! Аутсайдеры в концовке чемпионата бьются изо всех сил.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Деметрио, тебе просто это гомно ближе. А так одно и тоже +-)))

    04.05.2025

  • protch

    Игра было совершенно на букву "о". Такое впечатление, что перед игрой цээсковцы всю ночь разгружали вагоны с чугунием и поэтому играть не хотели и не могли. Кроме того, давненько я не видел, чтобы даже крошечный контакт заставляял дудку истошно свиристеть, причем в основном в пользу абреков, которые при легчайшем прикосновении валились в страшных мучениях на зеленый газон. Даже Наташа Ростова при встрече с Ржевским себе такого не позволяла.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Причем здесь Европа? Медали никто не отменял.

    04.05.2025

  • ну,вот... по ходу их осталось только двое! если ишо и гегемон.... того,ну- в смысле вничью,то с великой радостью скажу-НАКОНЕЦ-ТО!!! ЗЕНИТ-НЕ ЧЕМПИОН!!! ну,да ладно-не будем выдавать желаемое за действительное. что до игры,спросите? а... ничего-отвечу я.

    04.05.2025

  • Nick

    хуже !

    04.05.2025

  • Bibigon2020

    всё же для Ахмата это очко не будет лишним

    04.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Кони сегодня пони...

    04.05.2025

  • zg

    Надо третью,на "лучшей" арене страны!)))))Хотя это врядли...)))))))))))

    04.05.2025

  • оппонент

    На что с такой игрой рассчитывать? Впрочем и предыдущие были не лучше. Это и есть уровень нашего чемпионата, когда за тройку борятся такие цски и спартаки.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Не такое гнетущее впечатление, как в Воронеже. Я думаю, ты тоже согласен.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Пока: Все игры сегодня были равны, все гом*ы.

    04.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...Сыграли наши сегодня так себе на 3 с плюсом, не хватало движения, мысли и страсти. Поэтому итог матча абсолютно закономерен. Спасибо "Спартаку" за ничью с "Факелом". Ждем яркой игры с "Краснодаром", раздражитель хороший!

    04.05.2025

  • NGE

    Повторю, примерно в 139-й раз: лично мне всё равно 2-й будет Спартак или 5-й, ведь Европа никому не светит. Поэтому гораздо важнее взять Кубок!

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Может и за серебро. Зенит ещё не играл

    04.05.2025

  • zg

    Я тебя умоляю,мы уже слились!)

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Хурма, ты что ли?

    04.05.2025

  • Деметрио

    Перед рестартом ЦСКА были шестыми, тяжело борьбу за бронзу называть неудачей.

    04.05.2025

  • ToLkUnet

    Как ты недавно писал - "игра была равна", или это другое?)

    04.05.2025

  • инок

    Вторая ничья за сегодняшний день, с чем обе команды и поздравляю.

    04.05.2025

  • rustov

    ЦСКА разочаровал...

    04.05.2025

  • resifi

    Единственный позитивный момент - ЦСКА не проигрывает в Чемпионате в 2025 году, остальное печалька!:worried:

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А что ожидали? ЦСКА играет очень посредственно, а тут восторги от журналистов сыпятся. Ни одного матча не сыграли, так как полагается команде, претендующей на медали. Только вторым, да каким там вторым - пятым номером. Даже с аутсайдерами: 11 человек в обороне + авось в атаке.

    04.05.2025

  • Sandy45

    Ну хорош бредить. Боролись обе команды- и ЦСКА нужна была победа, и Ахмату. Просто у одних вратарь сегодня тащил всё, а у других нет нападающих.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Тяжёлый выезд, как и ожидалось. Битва за бронзу будет тяжёлой.

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Отличный результат, который гарантирует зарубу с Краснодаром 10 мая

    04.05.2025

  • футбол это спорт

    Теперь уже можно сказать, что двое неудачников ЦСКА и Спартак ждут третьего Динамо, чтобы распилить бронзу.

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Неплохой боевой матч. Ничья, которая никому не нужна была, но все же лучше очко, чем нолик.

    04.05.2025

  • NGE

    В следующем туре и посмотрим = доигрыаает ЦСКА или решает, КТО станет чемпионом;)

    04.05.2025

  • Atoms

    Ахмат с нужным ему очком, во многом благодаря игре Шелия. За армейских даже и сказать нечего, безнадега нападения никуда не делась.

    04.05.2025

  • TokTram_

    Даааа... Когда Шелия ловит кураж крайне сложно что-то сделать

    04.05.2025

  • Sandy45

    Печально. Шелия затащил, конечно, но без Дивеева и Мойзеса защита у армейцев явно слабее.

    04.05.2025

  • Nick

    Hаvno под номером 10 тебя ждут в ....

    04.05.2025

  • Илья858

    И снова вполне равная игра. ЦСКА сохранил только математические шансы на первое место

    04.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    тяжело дается борьба за призовые места

    04.05.2025

  • КирпичИнвест

    Еще три тура впереди, а впечатление, что команды доигрывают сезон Вторая игра за день, и вторая никому не нужная ничья

    04.05.2025

  • GeoMaS

    Ничья имени Шелии и невезучего Мелкадзе.

    04.05.2025

  • NGE

    Пустячок, а приятно! Но, не сомневаюсь, кони будут КРАЙНЕ недовольны судейством))

    04.05.2025

  • NF

    Теперь ЦСКА только 3-е место и отстаивать, только без всяких гарантий. Зря они с таким средним составом и посредственным резервом решили пытаться брать и "тройку", и Кубок. Надо было выбрать что-то одно. Лучше, наверное, надо было застолбить "тройку", кто знает, добрались бы и до второго места. А в матче всё решили недонастрой и физготовность армейцев, чего хватило "Тереку" для хорошей игры...

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    Ой коняшки тоже обос...сь,а гонору то было о Спартаке,тот хоть почти весь матч в 10м отбегал:grin::horse:

    04.05.2025

    • Камоцци призвал не винить Станковича в результатах «Спартака»

    «Крылья Советов» — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

