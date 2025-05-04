ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и снова обошел «Спартак» в таблице РПЛ

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл форвард армейцев Секу Койта. На 33-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Максима Самородова.

ЦСКА (52 очка) снова обошел «Спартак» (51) и вернулся на третье место в РПЛ. «Ахмат» (24) поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 10 мая. «Ахмат» 11 мая в гостях встретится с «Акроном».