«Ахмат» — ЦСКА: видео голов

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

9-я минута. Секу Койта — 0:1

33-я минута. Максим Самородов — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.