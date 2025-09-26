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«Крылья Советов» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Динамо» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Крылья Советов» и московское «Динамо» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 26 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
26 сентября 2025, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Динамо

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча самарцев и динамовцев. Следить за основными событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Крылья Советов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья» и «Динамо» набрали по 12 очков в девяти турах РПЛ. Волжане находятся на 10-м месте, бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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