«Крылья Советов» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и московское «Динамо» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 26 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

26 сентября 2025, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча самарцев и динамовцев. Следить за основными событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Крылья» и «Динамо» набрали по 12 очков в девяти турах РПЛ. Волжане находятся на 10-м месте, бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы.