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Допинг

Самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2025 году оказался Литвинов из «Сочи»

Павел Лопатко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе—августе 2025 года чаще других футболистов проверяло защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По данным источника, 24-летнего игрока проверяли трижды.

По два раза проверку проходили Максим Мухин («Сочи»), Владислав Саусь («Балтика»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Чаще всего на допинг проверяли футболистов ЦСКА — 11. Также исследовали пробы шести игроков «Зенита», «Акрона», махачкалинского «Динамо» и «Локомотива». У «Ростова» и «Краснодара» проверили по пять игроков, по четыре — у «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака» и московского «Динамо», а также «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Балтики».

Одну пробу взяли у игрока «Факела».

Источник: ТАСС
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Иван Сергеев
Игорь Акинфеев
Никита Кривцов
ФК Сочи
Вячеслав Литвинов
Максим Мухин
Никита Салтыков
РУСАДА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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