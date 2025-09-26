Самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2025 году оказался Литвинов из «Сочи»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе—августе 2025 года чаще других футболистов проверяло защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По данным источника, 24-летнего игрока проверяли трижды.

По два раза проверку проходили Максим Мухин («Сочи»), Владислав Саусь («Балтика»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Чаще всего на допинг проверяли футболистов ЦСКА — 11. Также исследовали пробы шести игроков «Зенита», «Акрона», махачкалинского «Динамо» и «Локомотива». У «Ростова» и «Краснодара» проверили по пять игроков, по четыре — у «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака» и московского «Динамо», а также «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Балтики».

Одну пробу взяли у игрока «Факела».