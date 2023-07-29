В субботу, 29 июля, «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 2-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» — «Динамо».

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 15:00. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

В 1-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле потерпело поражение от «Краснодара» со счетом 1:3. «Крылья Советов» на выезде обыграли «Ахмат» (2:1).

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