Хомуха: «Если компенсация за Вендела устраивала бы «Зенит», его бы уже давно отпустили»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

— Дело в том, какая компенсация полагается «Зениту» за Вендела, — приводит слова Хомухи «РБ Спорт». — Если бы она устраивала петербуржцев, его бы уже давно отпустили. Видимо предложение, которое есть «Зенит» не устраивает, поэтому Вендел был вынужден вернуться.

— Стоит ли Вендела держать подальше от основной группы футболистов, чтобы не было токсичной атмосферы?

— Клуб сам должен решить, что делать. Есть контрактные обязательства, которые распространяются на дальнейшую часть карьеры. Клуб, который захочет пригласить Вендела будет обращать внимание на ситуацию в «Зените». То же самое может произойти с ним в другом клубе. Футболисту и его представителям надо все взвесить, прежде чем принимать какие-то решения.

Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что агент Вендела продолжает заниматься поиском нового клуба для игрока.