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Сегодня, 14:15

Гафин отреагировал на возможный уход Захаряна из «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о возможном отъезде полузащитника Арсена Захаряна в европейскую лигу.

«История каждого футболиста индивидуальна. Что касается Арсена, позиция нашего клуба такова — если мы понимаем, что игроку надо делать следующий шаг, и при этом соблюдаются интересы нашего клуба и футболиста, мы готовы быть конструктивными в такой ситуации. А что касается качества нашей лиги, то оно объективно не такое, каким было лет 10 назад — это данность. В этом контексте задача нашего клуба — развивать футболистов, давать им возможность играть и создавать условия для того, чтобы они внутри команды конкурировали с более мастеровитыми футболистами», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Лацио» предложил 10+4 миллиона евро за хавбека. Позже в клубе опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-kachestvo-rpl-ob-ektivno-ne-takoe-kakim-by-lo-let-10-nazad/
Арсен Захарян
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