«Крылья Советов» — «Динамо»: Смолов увеличил преимущество гостей

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил на 39-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 3:1.

Арсен Захарян сделал пас по правому флангу, Муми Нгамале на рывке ушел от игрока соперника Максима Витюгова и прострелил в штрафную, а Смолов в касание пробил под перекладину.