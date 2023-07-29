«Крылья Советов» — «Динамо»: хозяева забили после ошибки Фомина
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца забил на 35-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:2.
Голкипер бело-голубых Антон Шунин сделал пас на Даниила Фомина, который в нескольких метрах от штрафной отдал пас игроку соперника — Карпицкий подхватил мяч, дошел до лицевой и прострелил, а Костанца замкнул с близкого расстояния.
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
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|30.07
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|
Краснодар – Сочи
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Зелимхан Бакаев
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