«Крылья Советов» — «Динамо»: хозяева забили после ошибки Фомина

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца забил на 35-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:2.

Голкипер бело-голубых Антон Шунин сделал пас на Даниила Фомина, который в нескольких метрах от штрафной отдал пас игроку соперника — Карпицкий подхватил мяч, дошел до лицевой и прострелил, а Костанца замкнул с близкого расстояния.